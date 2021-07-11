"Глаз Полесья". В Чернобыле нашли ранее неизвестное озеро – фото
Исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли ранее неисследованный участок Чернобыльской зоны отчуждения, где было обнаружено озеро "почти идеальной формы". Об этом сообщается в Facebook заповедника.
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Пруд был обнаружен во время облета мест, которые пострадали в результате прошлогодних пожаров. Ранее, как говорят ученые, он имел форму неправильной трапеции, куда входили и выходили все местные каналы.
С уходом человека из этой местности водные объекты перешли в новое равновесное состояние, отмечают в заповеднике, а сам пруд приобрел более правильную форму.
"Чем не глаз Полесья?", – говорится в сообщении.
- 13 января этого года в Чернобыльской зоне отчуждения уже фотографировали редких лошадей Пржевальского.
- Позднее ученые обнаружили стадо одичавших коров возле села Лубянка в ЧЗО.
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