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"Глаз Полесья". В Чернобыле нашли ранее неизвестное озеро – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 09:26
Фото - Денис Вишневський/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Исследователи Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли ранее неисследованный участок Чернобыльской зоны отчуждения, где было обнаружено озеро "почти идеальной формы". Об этом сообщается в Facebook заповедника. 

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Пруд был обнаружен во время облета мест, которые пострадали в результате прошлогодних пожаров. Ранее, как говорят ученые, он имел форму неправильной трапеции, куда входили и выходили все местные каналы. 

С уходом человека из этой местности водные объекты перешли в новое равновесное состояние, отмечают в заповеднике, а сам пруд приобрел более правильную форму.

"Чем не глаз Полесья?", – говорится в сообщении.

Читайте также: Лесные пожары изменили карту загрязнения Чернобыльской зоны – экологи

Станислав Стороженко
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чернобыль экология озеро пруд
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