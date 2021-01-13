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Гольфист из США извинился за то, что назвал себя гомофобным словом из-за промаха

13.01.2021, 20:22
Гольфист из США извинился за то, что назвал себя гомофобным словом из-за промаха - Фото
Джастин Томас (фото - EPA)

Третий в мире игрок в гольф среди мужчин Джастин Томас принес извинения за гомофобное оскорбление, которое он использовал по отношению к самому себе, когда промахнулся на лунке во время турнира. Об этом сообщает The Guardian.

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Камеры уловили, как, промахнувшись, Томас произнес английское слово, которое можно перевести как "пид...р".

В разговоре с Golf Channel Томас сказал: "Нет оправдания. Я взрослый мужчина. У меня нет абсолютно никаких причин говорить что-либо подобное. Это ужасно. Я очень смущен. Я не такой. Я не такой человек. Но это… к сожалению, я сделал это, и я должен признать это, и я очень сожалею... Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого я обидел...".

Организаторы турнира согласились, что комментарий Джастина был "неприемлемым".

Ожидается, что спортсмен будет оштрафован за неподобающее профессионалу поведение.

Кампания за права человека, крупнейшая в США правозащитная группа ЛГБТ, осудила гольфиста, сообщает NBC News. "Этот тип дискриминационных формулировок наносит реальный вред, и в спорте нет места для них. Мы должны продолжать работать над более широкой инклюзией и принятием", – сказал президент организации Альфонсо Дэвид.

27-летний Джастин Томас – бывший гольфист № 1 в мире, он выиграл более 10 турниров PGA Tour.

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Вадим Ребрина
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