Гонки в Техасе. На старте заезда с трассы слетела машина, пострадали 29 человек: видео
14.06.2021, 12:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Вчера вечером, 13 июня, во время проведения гонок в Техасе, США, с трассы в самом начале заезда слетел гоночный автомобиль. Он протаранил ограждение и въехал прямо в зрителей – пострадали больше двух десятков человек, передает KABC-TV.
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Инцидент произошел на трассе Фейбенс во время гонки по грязи. Гонщика занесло, он врезался в толпу, из-за чего 29 человек получил травмы, трое из них сейчас находятся в критическом состоянии.
- В марте 2021 года пилот Формула-1 сошел с гонки из-за бумаги для сэндвича.
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