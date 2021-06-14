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Гонки в Техасе. На старте заезда с трассы слетела машина, пострадали 29 человек: видео

14.06.2021, 12:15
Гонки в Техасе. На старте заезда с трассы слетела машина, пострадали 29 человек: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера вечером, 13 июня, во время проведения гонок в Техасе, США, с трассы в самом начале заезда слетел гоночный автомобиль. Он протаранил ограждение и въехал прямо в зрителей – пострадали больше двух десятков человек, передает KABC-TV.

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Публикация от The Real Fit Fam El Paso (@fitfamelpaso)

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Инцидент произошел на трассе Фейбенс во время гонки по грязи. Гонщика занесло, он врезался в толпу, из-за чего 29 человек получил травмы, трое из них сейчас находятся в критическом состоянии.

  • В марте 2021 года пилот Формула-1 сошел с гонки из-за бумаги для сэндвича.

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Дарья Мостовая
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США видео техас автогонки гонка
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