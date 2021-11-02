UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 13:50
Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси - Фото
Иллюстративное фото – depositphotos.com

Официальный YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокирован из-за введения санкций со стороны США. Об этом сообщает беларуское государственное агентство Белта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Google заблокировал официальный аккаунт СК Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства, а вместе с ним – и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал, на котором было более 23 000 подписчиков. Аккаунт не может быть восстановлен.

Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции беларусь блокировка канал на YouTube Следственный комитет Беларуси
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 