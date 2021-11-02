Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Официальный YouTube-канал Следственного комитета Беларуси заблокирован из-за введения санкций со стороны США. Об этом сообщает беларуское государственное агентство Белта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Google заблокировал официальный аккаунт СК Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства, а вместе с ним – и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал, на котором было более 23 000 подписчиков. Аккаунт не может быть восстановлен.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.