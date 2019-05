Госдеп США: Россия должна уйти из Венесуэлы

России - как и другим странам - необходимо "уйти" из Венесуэлы и перестать вмешиваться в ее дела, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью ABC.

Он отметил также, что неизвестно, когда венесуэльского диктатора Николаса Мадуро отстранят от власти. "Это может занять дни, недели или месяцы" – добавил он. Главную ответственность за поддержку режима Мадуро извне Помпео возложил на Кубу.

В своем Twitter госсекретарь выложил обращение, в котором заявил, что США поддерживают стремление венесуэльцев к свободе и демократии. "Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь к свободе и процветанию, и мы будем поддерживать вас на каждом шагу", - подчеркнул он.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR