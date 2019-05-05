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05.05.2019, 20:37

Госдеп США: Россия должна уйти из Венесуэлы

Госдеп США: Россия должна уйти из Венесуэлы - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

России нужно перестать вмешиваться в дела Венесуэлы, считает Помпео

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России - как и другим странам - необходимо "уйти" из Венесуэлы и перестать вмешиваться в ее дела, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью ABC.

Он отметил также, что неизвестно, когда венесуэльского диктатора Николаса Мадуро отстранят от власти. "Это может занять дни, недели или месяцы" – добавил он. Главную ответственность за поддержку режима Мадуро извне Помпео возложил на Кубу.

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В своем Twitter госсекретарь выложил обращение, в котором заявил, что США поддерживают стремление венесуэльцев к свободе и демократии. "Ваша храбрость и голоса выведут Венесуэлу на путь к свободе и процветанию, и мы будем поддерживать вас на каждом шагу", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее сегодня, Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.

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Теги: Майк Помпео, николас мадуро, венесуэла
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