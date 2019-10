Госпитализирован экс-президент США

39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер был госпитализирован после того, как сломал таз в результате падения. Об этом сообщает The Carter Center в Twitter.

Former U.S. President Jimmy Carter had a fall yesterday evening at his home in Plains, Ga. He has been admitted to Phoebe Sumter Medical Center for observation and treatment of a minor pelvic fracture. He is in good spirits and is looking forward to recovering at home.