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Госсекретарь США поймал Лаврова на лжи

Госсекретарь США поймал Лаврова на лжи - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
12.12.2019, 10:17

Воспоминания Помпео, Трампа и главы российского МИДа об их встречи разошлись

На встрече президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсуждалось вмешательство РФ в американские выборы, хотя Лавров отрицает это. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает The Hill.

Лавров на пресс-конференции в посольстве РФ в США заявил, что выборы даже не обсуждались.

"Утверждение Лаврова не совсем совпадает с моими воспоминаниями о той встрече", - заявил Помпео. По его словам, Трамп ясно дал понять, что и он лично, и США, считают российское вмешательство в выборы неприемлемыми.

Ранее сам Трамп упоминал в твите, что обсуждал вмешательство в выборы с Лавровым.

  • 10 декабря прошла встреча Трампа, Помпео и Лаврова, обсуждали в том числе и Украину.

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Майкл Помпео Сергей Лавров
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