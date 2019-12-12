Госсекретарь США поймал Лаврова на лжи

На встрече президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова обсуждалось вмешательство РФ в американские выборы, хотя Лавров отрицает это. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает The Hill.
Лавров на пресс-конференции в посольстве РФ в США заявил, что выборы даже не обсуждались.
"Утверждение Лаврова не совсем совпадает с моими воспоминаниями о той встрече", - заявил Помпео. По его словам, Трамп ясно дал понять, что и он лично, и США, считают российское вмешательство в выборы неприемлемыми.
Ранее сам Трамп упоминал в твите, что обсуждал вмешательство в выборы с Лавровым.
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