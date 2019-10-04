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Грета Тунберг и Дивина Малум стали лауреатами Детской премии мира

Грета Тунберг и Дивина Малум стали лауреатами Детской премии мира - Фото
Фото: KidsRights
04.10.2019, 22:29

Международная детская премия мира создана по инициативе Международной организации по защите прав детей KidsRights

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг и 15-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Торжественная церемония состоится 20 ноября в Гааге. Об этом сообщает KidsRights.

Экспертный комитет KidsRights рассматривал 137 претендентов из 56 стран.

Дивина Малум начала кампанию под названием "Я борюсь за мир", когда ей было 11 лет, узнав, что дети часто становятся жертвами террористических атаках и гибнут во время миграции. Она также организовала движение "Дети за мир" (C4P) с целью активизации участия детей в миростроительстве и устойчивом развитии.

Дивина организовала межобщинный детский мирный лагерь, направленный на укрепление межобщинного диалога против радикализма и вербовки детей в вооруженные формирования. Дивине удалось привлечь к своей деятельности более 7000 детей.

Международная детская премия мира, которая создана по инициативе Международной организации по защите прав детей KidsRights, будет вручена 20 ноября в Гааге.

  • 23 сентября 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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премия мира Грета Тунберг
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