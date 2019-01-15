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15.01.2019, 09:45

Греция обвинила Россию во вмешательстве в свои внутренние дела

Греция обвинила Россию во вмешательстве в свои внутренние дела - Фото
Фото: Pixabay

МИД Греции раскритиковал комментарий Москвы относительно решения парламента Македонии о переименовании страны

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Министерство иностранных дел Греции назвало комментарий российского МИДа относительно решения парламента Македонии о переименовании страны вмешательством в дела Греции. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

МИД России осудил переименование Македонии и призвал рассмотреть этот вопрос на Совете безопасности ООН.

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Греция считает, что подобные комментарии несовместимы с уровнем дружественных отношений двух стран и игнорируют греческие демократические институты.

МИД Греции также упрекнул Россию в том, что она годами признавала Бывшую Югославскую республику Македония как Республику Македония, зная о чувствительности греческого народа к этому названию.

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Теги: МИД, македония, Греция
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