Греция планирует принимать туристов из 29 стран. Украины в этом списке пока нет

Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Греции составили список стран, туристов из которых они планируют начать принимать этим летом. В список вошли 29 стран мира, Украина - пока нет. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

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Туристов в стране будут ждать с 15 июня - в этот день должны возобновить международное авиасообщение с Афинами и Салониками. По прилету путешественников в аэропортах будут выборочно проверять.

Пока разрешение на посещение Греции смогут получить только граждане отдельных стран: Австралии, Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Кипра, Китая, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи, Японии.

Список составлялся с учетом эпидемиологических данных каждой страны, рекомендаций греческого Комитета по инфекционным заболеваниям и Европейского агентства авиационной безопасности, пишут журналисты.

Вместе с тем, в Греции допускают, что 1 июля перечень стран, возможно, будет расширен. Кроме того, подчеркивается, что текущие исключения будут касаться страны, откуда выполняется рейс, а не страны гражданства путешественника.

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