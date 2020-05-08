В Греции планируют создать "безопасный коридор" для иностранных туристов

Греция (Фото: pixabay.com)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил создать "безопасный коридор", который позволил бы туристам путешествовать между странами, уже победившими вспышку коронавируса. Об этом пишет Greek City Times.

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По информации издания, глава правительства Греции сделал такое предложение лидерам Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Израиля, Норвегии и Сингапура в ходе телеконференции. Греческие власти планируют обеспечить безопасность туристов "с помощью строгих мер санитарной безопасности в аэропортах и отелях".

Также Кириакос Мицотакис сообщил о планах Греции с 18 мая вновь открыть для туристов возможность посещения и осмотра древних достопримечательностей, в том числе Акрополя в Афинах. Музеи страны возобновят работу в привычном режиме с середины июня.

На этот момент в Греции зафиксировано 2678 случаев заражения коронавирусом и 149 смертей.

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