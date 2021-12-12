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Группа мигрантов пыталась штурмовать польскую границу: пострадал военнослужащий

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 19:13
Группа мигрантов пыталась штурмовать польскую границу: пострадал военнослужащий - Фото
Польско-беларуская граница (Фото - Twitter польских пограничников)

Сегодня, 12 декабря, группа мигрантов пыталась прорваться через польско-беларускую границу, в результате чего пострадал военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба польской пограничной службы в Twitter.

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"Сегодня на участке, охраняемом пограничным постом в Черемше, группа из 55 агрессивных людей форсировала границу. Один солдат Войска польского был ранен камнем в лицо, и ему на месте оказали доврачебную помощь", – сказано в сообщении.

Также пограничники сообщают о попытке прорыва границы 52 мигрантами в субботу, 11 декабря.

Группа мигрантов пыталась штурмовать польскую границу: пострадал военнослужащий

Как передает РАР, всего с начала года было почти 40 000 попыток нелегального пересечения границы. Самым "насыщенным" был октябрь – 17 500 попыток. В сентябре прорваться через границу пытались 7700 раз, а в ноябре – 8900.

Группа мигрантов пыталась штурмовать польскую границу: пострадал военнослужащий
СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
  • 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.
  • 16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

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Оксана Житнюк
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