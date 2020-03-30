Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает метро

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Грузия с 31 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса вводит комендантский час, прекращает работу общественного транспорта, включая метро в Тбилиси, а также запрещает собрания численностью более трех человек. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Reuters.

Он объявил об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения болезни. На этот момент в Грузии официально зафиксированы 100 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник, без смертельных исходов.

"На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра", - заявил Гахария.

Запрещаются пассажирские перевозки между городами, а собрания более трех человек возможны только в продуктовых магазинах и аптеках, но с соблюдением правил социального дистанцирования.

Все граждане должны иметь при себе удостоверение личности. Людям старше 70 лет разрешается выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Работа такси разрешена. Также можно пользоваться частным автотранспортом.

Премьер добавил, что в Тбилиси и шести других крупных городах будут созданы специальные контрольно-пропускные пункты для проверки людей и обеспечения соблюдения правил.

Ранее Грузия закрыла свои границы, запретила въезд иностранным гражданам, прекратила пассажирские перевозки на железной дороге и полностью прекратила воздушное сообщение с другими странами. Там также закрыли все магазины, за исключением продуктовых, аптек и автозаправочных станций.