Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает метро

Грузия из-за коронавируса вводит комендантский час и закрывает метро - Фото
Фото: EPA
30.03.2020, 20:04

Правительство Грузии решило ужесточить ограничительные меры для сдерживания распространения COVID-19

Грузия с 31 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса вводит комендантский час, прекращает работу общественного транспорта, включая метро в Тбилиси, а также запрещает собрания численностью более трех человек. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Reuters.

Он объявил об ужесточении ограничительных мер для сдерживания распространения болезни. На этот момент в Грузии официально зафиксированы 100 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на понедельник, без смертельных исходов.

"На время действия чрезвычайного положения объявляется фактически полный карантин. С 21:00 запрещается передвижение как пешком, так и на транспорте в города и по всей стране, до 6 часов утра", - заявил Гахария.

Запрещаются пассажирские перевозки между городами, а собрания более трех человек возможны только в продуктовых магазинах и аптеках, но с соблюдением правил социального дистанцирования.

Все граждане должны иметь при себе удостоверение личности. Людям старше 70 лет разрешается выходить из дома только в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Работа такси разрешена. Также можно пользоваться частным автотранспортом.

Премьер добавил, что в Тбилиси и шести других крупных городах будут созданы специальные контрольно-пропускные пункты для проверки людей и обеспечения соблюдения правил.

Ранее Грузия закрыла свои границы, запретила въезд иностранным гражданам, прекратила пассажирские перевозки на железной дороге и полностью прекратила воздушное сообщение с другими странами. Там также закрыли все магазины, за исключением продуктовых, аптек и автозаправочных станций.

  • В Венгрии, благодаря решению парламента, премьер-министр Виктор Орбан получил бессрочные чрезвычайные полномочия для борьбы с пандемией коронавируса. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Грузия карантин коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 