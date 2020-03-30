Премьер Венгрии Орбан получил бессрочные чрезвычайные полномочия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил бессрочные чрезвычайные полномочия для борьбы с пандемией коронавируса. Такое решение одобрил сегодня, 30 марта, парламент Венгрии, сообщает Reuters.
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Парламент, в котором большинство в две трети принадлежит партии Орбана Фидес, продлил чрезвычайное положение без временных ограничений. Это позволит правительству управлять страной с помощью указов, без одобрения парламента.
Оппозиция настаивала на том, чтобы сроки чрезвычайного положения были определены, однако эти поправки не были приняты. Решение также было раскритиковано Советом Европы и Европейским форумом по правам человека.
Кроме наделения правительства чрезвычайными полномочиями, принятый закон предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет за пренебрежение мерами по борьбе с коронавирусом и распространение ложной информации о кризисе.
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Правозащитники отмечают, что такое нововведение может быть использовано, чтобы заставить замолчать журналистов. В правительстве отрицают все обвинения и заявляют, что строгие меры необходимы для борьбы с эпидемией, а парламент может отозвать особые полномочия.
В Венгрии на данный момент выявлено 447 случаев заболевания COVID-19, 15 человек умерли, 34 выздоровели.
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