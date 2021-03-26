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Хакеры ГРУ взломали несколько десятков компьютеров политиков Германии – Spiegel

26.03.2021, 15:51
Хакеры ГРУ взломали несколько десятков компьютеров политиков Германии – Spiegel - Фото
Бундестаг (Фото: flickr.com/barcoder)

Предполагаемые хакеры Главного управления разведки России атаковали как минимум семь компьютеров депутатов Бундестага, а также 31 компьютер депутатов парламентов земель Германии. Об этом пишет Spiegel

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Хакерская группа "ghostwriters" атаковала политиков через так называемые фишинговые электронные письма – их целью является захват всей учетной записи пользователя. Информации о том, произошла ли утечка каких-либо данных, пока нет.

Кроме того, сообщается, что большинство атакованных политиков принадлежат к правящим партиям Христианско-демократический союз, Христианско-социального союз, а также Социал-демократическая партия Германии. 

По сообщениям источников издания в правительстве, нападениям подверглись не только депутаты парламента, но и политические активисты в Гамбурге и Бремене – в общей сложности пострадало несколько десятков человек.

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Станислав Стороженко
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Германия ФРГ бундестаг парламент кибератака гру фишинг
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