В ЕС рассказали, какая страна – главная цель российской пропаганды в Европе

Германия является главной целью российских кампаний дезинформации в Европейском союзе – РФ пытается изобразить страну движимой "иррациональной русофобией", чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека в России и международного права. Об этом свидетельствуют данные агентства EUvsDisinfo, созданного Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой.

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Сообщается, что пропаганда Кремля эксплуатирует тему "приверженность Европы и Германии к диалогу" с Россией.

EUvsDisinfo задокументировала 700 случаев преднамеренно фальсифицированных или вводящих в заблуждение сообщений, направленных на распространение дезинформации о Германии. Еще 300 случаев были направлены для Франции, более 170 для Италии и 40 для Испании.

"Двуличие России – это систематический и осознанный подход. Он создает неуверенность, сеет разлад; дает российским чиновникам пространство для маневра", – отмечает агентство.

4 марта стало известно, что немецкий Commerzbank закрывает счета российских пропагандистских агентств Russia Today Германия и Ruptly.

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Станислав Стороженко

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