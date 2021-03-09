UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ЕС рассказали, какая страна – главная цель российской пропаганды в Европе

09.03.2021, 15:31
В ЕС рассказали, какая страна – главная цель российской пропаганды в Европе - Фото
Эфир российского пропагандистского канала Россия 1 (Скриншот из видео)

Германия является главной целью российских кампаний дезинформации в Европейском союзе – РФ пытается изобразить страну движимой "иррациональной русофобией", чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека в России и международного права. Об этом свидетельствуют данные агентства EUvsDisinfo, созданного Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что пропаганда Кремля эксплуатирует тему "приверженность Европы и Германии к диалогу" с Россией. 

EUvsDisinfo задокументировала 700 случаев преднамеренно фальсифицированных или вводящих в заблуждение сообщений, направленных на распространение дезинформации о Германии. Еще 300 случаев были направлены для Франции, более 170 для Италии и 40 для Испании.

"Двуличие России – это систематический и осознанный подход. Он создает неуверенность, сеет разлад; дает российским чиновникам пространство для маневра", – отмечает агентство.

Читайте также: Хозяин виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил российских пропагандистов во лжи

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия ЕС пропаганда EUvsDisinfo
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 