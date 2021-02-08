Хозяин виллы в Германии, где жил Навальный, обвинил российских пропагандистов во лжи

Сотрудники государственного пропагандистского канала РФ Россия 1 выдавали себя за бельгийских туристов, чтобы снять сюжет о вилле в Германии, где жил российский оппозиционер Алексей Навальный во время лечения после отравления. Об этом Дождю рассказал хозяин жилья. Он обратился в полицию.

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По словам мужчины, он не знал, что сдал дом российским журналистам. По его словам, они использовали чужие фамилии при заселении и снимали его скрытно. Узнав о выходе фильма, хозяин виллы решил обратиться в правоохранительные органы Германии.

По информации Дождя, на пропагандистском телеканале показали виллу, которую снимал Навальный, с акцентом на том, что политик жил в роскоши.

Глава избирательных штабов Навального Леонид Волков заявил, что в сюжете пропагандисты в два раза завысили стоимость аренды дома. По словам бизнесмена и друга Навального Евгения Чичваркина, который оплатил проживание, аренда составила 15 580 евро. В сюжете телеканала утверждалось, что на это ушло больше 30 тысяч евро.

Вадим Ребрина

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