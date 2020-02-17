Хакеры ХАМАС взломали телефоны израильских солдат, флиртуя с ними

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Палестинские боевики ХАМАС взломали мобильные телефоны десятков израильских солдат, притворившись девушками и предложив им установить вредоносные приложения для общения. Об этом сообщает BBC.

Хакеры маскировались под молодых девушек, отправляли военным поддельные фотографии, переписывались и флиртовали с ними, а затем присылали им ссылки на вредоносные приложения для общения под предлогом, что они более удобные.

После установки приложения хакер получал доступ к информации на смартфоне. Телефон начинал работать в качестве подслушивающего устройства. В пресс-службе Вооруженных сил Израиля отметили, что им удалось вовремя пресечь действия хакеров и те не смогли нанести ущерб национальной безопасности страны.

По данным ВС Израиля, это уже третья подобная попытка взлома, однако она наиболее продуманная: "Они учатся и улучшают свою игру".

Ранее стало известно, как проследить за людьми через камеру смартфона .

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