Атака на Израиль. Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище - видео

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировали в бомбоубежище в городе Ашкелон после запуска ракеты из сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Вскоре израильские военные сбили ракету с помощью системы "Купол". В результате обстрела никто не пострадал.

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Нетаньяху вернулся на сцену через 15 минут и пригрозил запустившим ракету.

"Человек, который выпустил ракету в прошлый раз, больше не с нами. Человек, который сделал это в этот раз, должен начать собирать вещи", - сказал он.

14 марта произошла была первая атака на Тель-Авив из сектора Газа с 2014 года.

В сентябре из-за ракетной атаки Нетаньяху эвакуировали во время выступления в Ашдоде.

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Видео: Must See TV/YouTube