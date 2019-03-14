Из сектора Газа по Тель-Авиву выпустили две ракеты

Фото: elbalad.news

Из сектора Газа в район Тель-Авива были выпущены две ракеты, в городе активировали сирены воздушной тревоги и было слышно несколько взрывов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных.

Израильская армия использовала систему ПВО "Железный купол", по местному телевидению показали, как улетали в небо ракеты-перехватчики. Однако, по словам военных, ни одна ракета не была сбита. Жертв и разрушений не было.

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Отмечается, что сегодня был первый раз с 2014 года, когда в городе выли сирены.

Предположительно, ракетный удар устроили палестинские боевики, выступаюшие против каких бы то ни было соглашений между ХАМАС и Израилем.

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В ночь 7 марта военно-воздушные силы Израиля атаковали базу палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Удар стал ответом на шары, переносившие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории.