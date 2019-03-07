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07.03.2019, 07:17

Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа из-за шаров с бомбами

Израиль атаковал базу ХАМАС в Секторе Газа из-за шаров с бомбами - Фото
Фото: EPA

ХАМАС остается в террористическом списке Европейского союза, его активы заморожены

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В ночь на четверг, 7 марта, военно-воздушные силы Израиля атаковали базу палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Об этом сообщается на Twitter израильской армии.

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"Удар стал ответом на шары, переносившие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

Самолеты и беспилотники Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей ХАМАС в южной части сектора Газа. 

Как пишет Euronews, суд общей юрисдикции Европейского суда в среду, 6 марта, отклонил обращение группировки ХАМАС об исключении из списка террористических организаций. ХАМАС считает себя законным политическим движением и ядром палестинского правительства. Однако в Люксембурге решили, что группировка не продемонстрировала, что разделяет политическое и вооруженное крылья. Активы ХАМАС в ЕС остались замороженными. 

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Теги: Израиль, суд, армия, ракета, Палестина, террористы, хамас, удар, атака
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