Из сектора Газа по Израилю запустили около 50 ракет: видео

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Израиль считает, что причиной ударов стала ликвидация главнокомандующего палестинских боевиков группировки "Исламский джихад"

12 ноября с территории сектора Газа по Израилю было выпущено приблизительно 50 ракет. Одна из ракет попала в жилое здание, около 20 снарядов удалось сбить системой "Железный купол". Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля в Twitter

Ракеты были выпущены по центральным и южным городам Израиля. Военные предполагают, что к атакам причастны боевики военизированной группировки "Исламский джихад", чей лидер Баху Абу аль-Атта погиб сегодня в результате ракетной атаки со стороны Израиля. 

Вооруженные силы Израиля заявляют, что операция по ликвидации аль-Атты была проведена с "хирургической точностью".

  • 2 ноября сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа: видео.
  • 12 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность проведения полномасштабной военной операции в секторе Газа с целью свержения режима группировки Хамас в регионе.
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Теги: Израиль, сектор газа, ракеты
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