Из сектора Газа по Израилю запустили около 50 ракет: видео

12 ноября с территории сектора Газа по Израилю было выпущено приблизительно 50 ракет. Одна из ракет попала в жилое здание, около 20 снарядов удалось сбить системой "Железный купол". Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля в Twitter.

Ракеты были выпущены по центральным и южным городам Израиля. Военные предполагают, что к атакам причастны боевики военизированной группировки "Исламский джихад", чей лидер Баху Абу аль-Атта погиб сегодня в результате ракетной атаки со стороны Израиля.

Вооруженные силы Израиля заявляют, что операция по ликвидации аль-Атты была проведена с "хирургической точностью".