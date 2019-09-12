Нетаньяху: Нужна широкомасштабная военная операция в секторе Газа

Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность проведения полномасштабной военной операции в секторе Газа с целью свержения режима группировки Хамас в регионе. Об этом сообщает Ynetnews.

"Похоже, у нас нет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа, - отметил Нетаньяху. - Это будет военная операция, но я начну ее только тогда, когда мы будем готовы, и ни минутой ранее. Я не основываю свою политику на твитах".

Отмечается, что подобное заявление премьер-министр делал во время избирательной кампании 2009 года, после войны в Газе 2008 года.

"Нам нужны действия для устранения угрозы. Есть только один способ сделать это - свергнуть режим группировки Хамас в Газе", - сказал он в своей речи в городе Ашкелон 10 лет назад.

10 сентября Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега , если он выиграет выборы на следующей неделе.

Территория Западного берега, населенная преимущественно палестинцами, была частично оккупирована Израилем в 1967 году. Палестинцы настаивают, что Западный берег целиком должен отойти в состав будущего палестинского независимого государства.

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