Хакеры вычислили для КНДР около тысячи бежавших в Южную Корею

Пханмунджом, ДМЗ (демилитаризованная зона)) Фото: Фото: Karsten Jung/Flickr

Неизвестные хакеры похитили личные данные тысячи граждан КНДР, которые бежали в Южную Корею. Об этом пишет Reuters.

Министерство объединения Республики Корея, в котором и обнаружили утечку, сообщило, что хакеры получили доступ к базе данных агентства по вопросам переселения и завладели информацией об именах, датах рождения и адресах 997 бежавших.

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Отмечается также, что агентство Гана, на которое была совершена атака, входит в сеть из 25 таких же учреждений, помогающих бежавшим из КНДР с поиском работы и медицинским и правовым сопровождением.

СМИ КНДР называют беженцев “отбросами человечества” и обвиняют Южную Корею в их похищении.

Северная Корея также время от времени совершает хакерские атаки на госучреждения своего южного соседа, но каждый раз отрицает свою причастность к ним.

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