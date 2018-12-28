Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.12.2018, 10:01

Хакеры вычислили для КНДР около тысячи бежавших в Южную Корею

Хакеры вычислили для КНДР около тысячи бежавших в Южную Корею - Фото
Пханмунджом, ДМЗ (демилитаризованная зона)) Фото: Фото: Karsten Jung/Flickr

Северокорейские СМИ называют таких беженцев “отбросами человечества” и обвиняют Южную Корею в шпионстве и их похищениях

Реклама
Реклама

Неизвестные хакеры похитили личные данные тысячи граждан КНДР, которые бежали в Южную Корею. Об этом пишет Reuters.

Министерство объединения Республики Корея, в котором и обнаружили утечку, сообщило, что хакеры получили доступ к базе данных агентства по вопросам переселения и завладели информацией об именах, датах рождения и адресах 997 бежавших.

Реклама

Отмечается также, что агентство Гана, на которое была совершена атака, входит в сеть из 25 таких же учреждений, помогающих бежавшим из КНДР с поиском работы и медицинским и правовым сопровождением.

СМИ КНДР называют беженцев “отбросами человечества” и обвиняют Южную Корею в их похищении.

Северная Корея также время от времени совершает хакерские атаки на госучреждения своего южного соседа, но каждый раз отрицает свою причастность к ним.

Читайте также: Северная и Южная Кореи символически объединили железные дороги

Отправить:
Распечатать:
Теги: кндр, беженец, южная корея, хакеры, личные данные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 