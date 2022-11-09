Хакеры взломали Telegram-канал Санду, чтобы заявить о "коррупции в госорганах" Молдовы

Хакеры взломали официальные Telegram-каналы Президента Молдовы Майи Санду и вице-премьера Андрея Спыну и опубликовали там сообщения о якобы коррупции в госорганах. Об этом сообщает Newsmaker.

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В Telegram-каналах Санду и Спыну появились такие сообщения: "Коррупция пустила глубокие корни в государственные учреждения. Но те, кто должны с ней бороться и продвигать честное правосудие, – сами главные коррупционеры. Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве юстиции". Авторы сообщения утверждали, что взломали аккаунт главы Минюста Молдовы Сергея Литвиненко и опубликовали его личные переписки.

Позднее в Telegram-канале правительству Молдовы сообщили, что взломаны несколько аккаунтов в Telegram, принадлежащих государственным деятелям. В правительстве Молдовы заявили, что опровергают правдивость последних постов и прилагают усилия по устранению последствий кибератак.

1 ноября Санду заявила, что Россия использует недовольство людей резким скачком цен, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, и за недавними протестами в Кишиневе и других городах стоят спецслужбы РФ совместно с пророссийскими партиями Молдовы.

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Оксана Житнюк

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