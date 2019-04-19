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19.04.2019, 09:41

Компания-оператор АЭС Фукусима наймет иностранных работников

Компания-оператор АЭС Фукусима наймет иностранных работников - Фото
Фото: EPA

Япония открывает двери для иностранных наемных рабочих: в этом месяце вступили в силу соответствующие правки в трудовое законодательство страны

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Японская электроэнергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) позволит иностранцам работать на демонтаже и обеззараживании разрушенной АЭС Фукусима. Об этом со ссылкой на решение компании-оператора станции пишет Reuters.

TEPCO провела обсуждения со многими работающими на площадке субподрядчиками, чтобы гарантировать, что любой иностранный персонал, работающий по новым визовым правилам, будет иметь "полное понимание радиационной безопасности и необходимые языковые навыки".

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Сейчас в работах по демонтажу и обеззараживанию в районе техногенной катастрофы задействованы около 4000 человек.

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По новому закону, в Японию будет позволен въезд около 345 000 рабочих для 14 сфер деятельности, где есть острая нехватка рабочей силы.

Гастарбайтеры одной категории, "квалифицированные работники", смогут оставаться в стране до пяти лет, но не могут привозить семьи. Вторая категория виз для строительной и судостроительной отраслей позволяет работникам привозить семьи и оставаться дольше, чем на 5 лет.

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В марте 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 и последовавшее цунами вызвало повреждения трех из шести реакторов АЭС Фукусима, из-за чего произошел сильнейший выброс радиоактивных материалов в воду, воздух и почву. Более 160 000 жителей поблизости были отселены, многие из них никогда не вернутся в самые загрязненные районы. Авария на Фукусиме считается самой крупной ядерной катастрофой после Чернобыля в 1986 году.

В 2016 году расходы на демонтаж Фукусимы, дезактивацию пострадавших районов и выплату компенсации составили около $192 млрд (около 20% бюджета страны). TEPCO уже более восьми лет борется с протечками загрязненной радиацией воды из разрушенной активной зоны реактора.

Видео работ по разборке завалов и обеззараживанию площадки АЭС доступны в YouTube-канале TEPCO.

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Теги: радиация, заражение, АЭС, фукусима, TEPCO
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