Ходил на работу зараженный. Роспропагандист Киселев госпитализирован с коронавирусом

Российский пропагандист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Роспропагандиста отвезли в больницу с повышенной температурой – более 38 градусов. По его словам, "лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная… прогноз оптимистичный".

По информации Telergram-канала Mash, Киселев ходил на работу – пропагандистский канал Россия 1 – даже когда заболел, с высокой температурой, кашлем и одышкой.

О вспышке COVID-19 среди коллег роспропагандиста пока не сообщается.

Как отмечается, 67-летнего Киселева госпитализировали с позитивным ПЦР-тестом в состоянии средней тяжести. У него развилась двусторонняя пневмония, степень поражения легких оценивалась в 25-50%.

8 августа в США умер от COVID-19 известный радиоведущий-антивакцинатор из Флориды, сторонник Трампа и один из основоположников стиля "шоковый разговор" (shock talk) Дик Фаррел.

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Наталия Медведева

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