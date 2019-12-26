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Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии

Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии - Фото
Саломе Зурабишвили (фото - ЕРА)
26.12.2019, 07:23

По словам Саломе Зурабишвили, нынешние форматы неэффективны, поскольку на них принимаются технические, а не политические решения

Грузия хотела бы решать проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осети с помощью посредничества, похожего на нормандский формат. Об этом Первому каналу Грузии сообщила глава государства Саломе Зурабишвили.

"Если появится такая возможность, то это может быть наподобие нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку", - сказала она.

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По словам президента, для эффективных переговоров Грузии нужна поддержка, чтобы не оказаться в неравной ситуации. Поэтому, считает она, и Украина участвует в подобном формате, а не входит в прямые отношения с агрессором.

Зурабишвили также добавила, что неоднократно напоминала президенту Франции Эмманнюэлю Макрону о необходимости упомянуть вопрос Грузии на встрече в нормандском формате.

  • 8 августа 2008 года Россия вторглась на территорию Грузию, когда Тбилиси пытался восстановить конституционный правопорядок в Южной Осетии. В результате это регион, а также Абзахия были оккупированы. 
  • 26 августа 2008 года РФ признала независимость самопровозглашенных республик.

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Грузия нормандский формат абхазия южная осетия Саломе Зурабишвили
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