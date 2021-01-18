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Пока только теорию. Англичанин сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки

18.01.2021, 10:43
Пока только теорию. Англичанин сдал экзамен на водительские права со 158-й попытки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Лондоне зафиксировали необычный рекорд – мужчина 157 раз пытался сдать теоретическую часть экзамена на получение водительского удостоверения. Получилось у него только со 158-й попытки, пишет Times Now.

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В итоге на все пересдачи англичанин потратил 3000 фунтов стерлингов (около 115 000 грн – ред.) Учителя школы уже успели окрестить его "худшим гонщиком в мире", а также напомнили, что впереди еще предстоит прохождение практической части. 

Новость вызвала ажиотаж в соцсетях: многие пользователи написали, что мужчине лучше вообще не садиться за руль, поскольку, вероятно, вождение – это не его.

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Дарья Мостовая
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