Илон Маск написал в Twitter о любви к аниме и его заблокировали

Американский миллиардер-новатор Илон Маск написал в Twitter, что любит аниме и его аккаунт заблокировали.
Маск написал твит "Я люблю аниме", а потом добавил, что у него есть Россомаха, нарисованный в стиле чиби.
Также он начал отвечать другим пользователям - отправлял им картинки разных персонажей аниме.
Спустя несколько часов Маск написал: "Twitter подумал, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт". Ему вернули доступ к аккаунту, но удалять твиты про аниме он не стал.
Илон Маск, имущество которого оценивается примерно в $19,5 млрд, неоднократно отличался непредвиденным поведением.
В сентябре Маск обвалил акции Tesla из-за того, что он покурил сигарету с марихуаной в онлайн-веб-шоу.