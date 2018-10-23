Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.10.2018, 14:26

Илон Маск написал в Twitter о любви к аниме и его заблокировали

Илон Маск написал в Twitter о любви к аниме и его заблокировали - Фото
Илон Маск Фото: Getty Images

В Twitter после постов об аниме решили, что аккаунт Илона Маска взломали

Реклама
Реклама

Американский миллиардер-новатор Илон Маск написал в Twitter, что любит аниме и его аккаунт заблокировали.

Маск написал твит "Я люблю аниме", а потом добавил, что у него есть Россомаха, нарисованный в стиле чиби. 

Также он начал отвечать другим пользователям - отправлял им картинки разных персонажей аниме.

Спустя несколько часов Маск написал: "Twitter подумал, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт". Ему вернули доступ к аккаунту, но удалять твиты про аниме он не стал.

Илон Маск, имущество которого оценивается примерно в $19,5 млрд, неоднократно отличался непредвиденным поведением.

В сентябре Маск обвалил акции Tesla из-за того, что он покурил сигарету с марихуаной в онлайн-веб-шоу.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, twitter, аниме, заблокировали
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Украине запустился облегченный Twitter
Технологии В Украине запустился облегченный Twitter
Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска
Технологии Twitter начал блокировать аккаунты за упоминания Илона Маска
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 