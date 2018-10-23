Илон Маск написал в Twitter о любви к аниме и его заблокировали

Илон Маск Фото: Getty Images

commenthover

В Twitter после постов об аниме решили, что аккаунт Илона Маска взломали

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Американский миллиардер-новатор Илон Маск написал в Twitter, что любит аниме и его аккаунт заблокировали.

Маск написал твит "Я люблю аниме", а потом добавил, что у него есть Россомаха, нарисованный в стиле чиби.

Также он начал отвечать другим пользователям - отправлял им картинки разных персонажей аниме.

Спустя несколько часов Маск написал: "Twitter подумал, что меня взломали и заблокировал мой аккаунт". Ему вернули доступ к аккаунту, но удалять твиты про аниме он не стал.

Илон Маск, имущество которого оценивается примерно в $19,5 млрд, неоднократно отличался непредвиденным поведением.

В сентябре Маск обвалил акции Tesla из-за того, что он покурил сигарету с марихуаной в онлайн-веб-шоу.