Беларуский диктатор Александр Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Тегеран, где вместе с иранским лидером Эбрахимом Раиси подписали "дорожную карту всестороннего сотрудничества" между странами на 2023-2026 годы, а также обсудили опыт Ирана в обходе санкций. Об этом сообщает БелТа.

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Дорожная карта предусматривает сотрудничество Ирана и Беларуси в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Лукашенко заверил иранского лидера, что "Минск сделает все возможное для выполнения подписанных договоренностей".

Он также похвалил Эбрахима Раису за то, как Иран успешно справляется с санкциями.

"И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", – заявил диктатор РБ.

В ответ иранский лидер пообещал поделиться с Беларусью опытом обхода западных ограничений.

"Несмотря на угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", – добавил Раиси.

Издание пишет, что по итогам переговоров в Тегеране был подписан план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираном, межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений, соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.

12 января 2023 года Брюссельский редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк написал , что украинские власти якобы просили союзников в Евросоюзе не внедрять новые санкции против Беларуси – и поэтому их не было в последних пакетах ограничительных мер ЕС против РФ. В МИДе опровергли это.

1 марта в строительстве Института изучения войны говорилось, что Китай может использовать Беларусь в качестве посредника для передачи подсанкционного оборудования России.

Мілана Головань

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