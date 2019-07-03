Иран назвал дату начала обогащения урана без ограничений

Фото: EPA

Иран начнет обогащать уран без ограничений, начиная с воскресенья, 7 июля. Об этом заявил президент страны Хассан Рухани, передает Deutsche Welle.

"Уровень обогащения урана для нас больше не будет 3,67. Мы откажемся от этого обязательства и будем обогащать на столько, сколько считаем нужным и соответствующим нашим потребностям", - заявил Рухани.

При этом он добавил, что действия Тегерана не имеют необратимый характер.

"Все наши действия могут быть возвращены к предварительным условиям в течение одного часа", - отметил он.

Уран со степенью обогащения 3,67 процента может использоваться в атомной энергетике и является максимальным уровнем обогащения, который был разрешен Ирана по условиям ядерной сделки 2015 года. Для создания ядерного оружия необходим высокообогащенный уран со степенью обогащения в 90%.

1 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о превышении его страной установленного ядерным соглашением ограничения по количеству низкообогащенного урана: страна накопила уже 300 килограммов урана со степенью обогащения 3,67 процента. Эту информацию также подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить.