Иран заподозрил соседей по региону в разработке ядерного оружия

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Некоторые страны ближневосточного региона инвестируют нефтедоллары в "подозрительные ядерные проекты". Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, пишет со ссылкой на сообщение Fars агентство Reuters.

Исходя из этих данных об угрозах, сказал иранский топ-чиновник, Тегеран будет вынужден поменять свою оборонную стратегию.

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"Подобные новые угрозы вынудят пересмотреть нашу стратегию, исходя из их характера и географии, и прогнозировать потребности нашей страны и вооруженных сил", - заявил Шамхани.

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В сентябре 2017 года Иран заявил, что создал "отца всех бомб" - 10-тонную бомбу, а в ноябре 2018-го командующий аэрокосмическими силами КСИР Амирали Хаджизаде припугнул США тем, что американские военные базы находятся в радиусе поражения иранских баллистических ракет.

Осенью 2018-го Белый дом подал запрос в Пентагон насчет вариантов удара по Ирану.

Вчера, 12 марта, президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против Ирана.