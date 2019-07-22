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Иран заявил об аресте 17 шпионов ЦРУ. Трамп не верит

Иран заявил об аресте 17 шпионов ЦРУ. Трамп не верит - Фото
Фото: EPA
22.07.2019, 20:36

Некоторые из них уже приговорены к смертной казни

Иран заявил об аресте 17 шпионов, которые, по словам представителей официальных властей, работали на ЦРУ. В США опровергают эту информацию, сообщает ВВС.

Министерство разведки Ирана сообщило, что подозреваемые собирали информацию в ядерном, военном и других секторах.

При этом президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию, заявив, что заявления Ирана "полностью ложны".

В Иране утверждают, что задержанные работают на Центральное разведывательное управление США.

По официальной версии, все 17 арестованных - иранцы, работавшие в "чувствительных отраслях" на военных и ядерных объектах. Власти Ирана говорят, что их подкупили предложением денег, выгодной работы и медицинских услуг.

Некоторые из задержанных уже приговорены к смертной казни. Однако скольким из них вынесены смертные приговоры, неизвестно.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили  два танкера. Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии. Евросоюз призвал Иран немедленно освободить британский танкер. 

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дональд трамп Иран шпионаж цру
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