Исчезает символ республики. Берег слоновой кости может остаться без слонов

Из-за масштабной вырубки лесов животные начинают исчезать как вид

В государстве Кот-д'Ивуар (Берег слоновой кости) стремительно сокращается популяция слонов. Причиной стала массовая вырубка леса, из-за которой животным становится просто негде жить, говорится в публикации научного журнала Plos One.

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На сегодняшний день ученые подтвердили присутствие слонов только в четырех природоохранных зонах из 25 обследованных. Но даже в этих районах количество животных очень мало. Впоследствии, слоны могут исчезнуть с Берега слоновой кости как вид, предупреждают эксперты.

Еще 20 лет назад в стране насчитывалось 1611 взрослых особей, а сейчас их осталось только 225. Местные жители превращают леса в сельскохозяйственные угодья и строят дома, из-за чего слонам перестает хватать еды и они все чаще становятся жертвами браконьеров.

СПРАВКА. До 1986 года название республики Кот-д'Ивуар официально переводилось как Берег слоновой кости. Но в конце 1985 года съезд правящей в то время Демократической партии постановил, что переводить название дословно не нужно, поскольку оно представляет собой географическое название.



Название "берег слоновой кости" страна получила в XV веке благодаря торговле этим материалом с португальскими мореплавателями, которые приезжали сюда за ценной слоновьей костью и золотом.

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Дарья Мостовая

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