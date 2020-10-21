Исчезает символ республики. Берег слоновой кости может остаться без слонов
Из-за масштабной вырубки лесов животные начинают исчезать как вид
В государстве Кот-д'Ивуар (Берег слоновой кости) стремительно сокращается популяция слонов. Причиной стала массовая вырубка леса, из-за которой животным становится просто негде жить, говорится в публикации научного журнала Plos One.
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На сегодняшний день ученые подтвердили присутствие слонов только в четырех природоохранных зонах из 25 обследованных. Но даже в этих районах количество животных очень мало. Впоследствии, слоны могут исчезнуть с Берега слоновой кости как вид, предупреждают эксперты.
Еще 20 лет назад в стране насчитывалось 1611 взрослых особей, а сейчас их осталось только 225. Местные жители превращают леса в сельскохозяйственные угодья и строят дома, из-за чего слонам перестает хватать еды и они все чаще становятся жертвами браконьеров.
Название "берег слоновой кости" страна получила в XV веке благодаря торговле этим материалом с португальскими мореплавателями, которые приезжали сюда за ценной слоновьей костью и золотом.
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