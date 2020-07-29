Исчезновение британской девочки в 2007 году. В Германии проводят обыски по делу

В одном из самых загадочных дел в современной истории появились новые детали - в Германии обыски по делу об исчезновении трехлетней Мэдлин Макканн

В немецком городе Ганновер проводят обыски в огороде в рамках дела об исчезновении трехлетней британки Мэдлин Макканн в 2007 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Трехлетняя Макканн исчезла во время отдыха с родителями в Португалии в 2007 году. 3 мая того года взрослые оставили девочку в съемной квартире и отправились в соседний бар с друзьями. Когда они вернулись, то не нашли девочку на месте. Полиция начала поиски девочки, которые охватили несколько стран Европы.

Спустя 13 лет в деле появился еще один подозреваемый. В июне 2020 года 43-летний Кристиан Б. был назван главным подозреваемым. С 1995 по 2007 год он, по данным немецкой полиции, подрабатывал официантом, совершал кражи в отелях и торговал наркотиками в Португалии. Также он был неоднократно осужден за сексуальные преступления, совершенные против детей, и сейчас отбывает очередной срок в немецкой тюрьме.

Также немецкие правоохранители заявляли, что у них есть улики, указывающие на то, что Кристиан Б. убил девочку, однако их недостаточно, чтобы доказать его виновность в суде.

В июне полиция Лондона заявила, что формально Макканн до сих пор считается пропавшей без вести, поскольку окончательно факт ее гибели не установлен. Немецкие следователи считают, что ее нет в живых.

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Владислав Сердюк

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