"Искренний и скромный". В Узбекистане от коронавируса умер вице-премьер

На момент смерти Уктаму Барноеву было 56 лет, он лечился от коронавирусной болезни в Германии

Сегодня, 20 сентября, в Узбекистане от осложнений, связанных с COVID-19, умер 56-летний заместитель премьер-министра Уктам Барноев, сообщила пресс-служба администрации Бухарской области.

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"Искренний, скромный и добрый человек. Осмысленный образ жизни Уктама Барноева, его многогранный труд и человеческие качества всегда будут образцовой школой", — говорится в сообщении.

О заражении Барноева коронавирусом стало известно 30 июля, позже его госпитализировали в немецкую клинику, где он и умер, передает местное издание Kun.uz со ссылкой на источники.

Свой пост вице-премьера он занимал с 27 февраля этого года, а до этого возглавлял местные администрации в Бухарской и Самаркандской областях.

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Дарья Мостовая

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