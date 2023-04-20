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Искусственный интеллект. На опасения Маска ответили в Британии: Нужно выиграть эту гонку

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:29
Искусственный интеллект. На опасения Маска ответили в Британии: Нужно выиграть эту гонку - Фото
Джереми Хант (фото - EPA)

Канцлер британского казначейства Джереми Хант ответил на недавние предостережения владельца Twitter Илона Маска об опасностях искусственного интеллекта: по его мнению, Великобритания должна "идти на всех парах" в развитии этой сферы, и предупреждения о влиянии ИИ на рабочие места "преувеличены". Об этом он заявил на мероприятии POLITICO Tech UK в Лондоне.

В середине апреля Маск сказал, что появление ИИ без госнадзора может привести к "разрушению цивилизации", если неправильно регулировать его развитие.

Хант не верит опасениям, что массовые потери рабочих мест непременно последуют за обширным внедрением ИИ в различных отраслях. Он считает, что ИИ может, наоборот, внести "большой вклад" в усиление британской экономики.

"Конечно, эта технология может быть использована не во благо. И действительно, мы должны помнить об этом. Но я не верю, что в мире, в котором мы находимся, где есть страны, которые не разделяют наши ценности и вкладывают огромные средства в ИИ, можно отказаться от этой гонки. Я думаю, что мы должны выиграть гонку", – заявил канцлер казначейства.

После победы Запада в такой гонке нужно "очень разумно" подойти к регулированию сферы, добавил он, "чтобы ИИ был силой добра, укреплял ценности, в которые мы все верим".

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Осенью 2022 года глава Минфина страны заявил, что намерен превратить Великобританию "в новую Кремниевую долину", и пообещал миллиарды долларов на технологию квантовых вычислений, инвестиции в новый суперкомпьютер, который поможет в исследованиях ИИ.

"За последнее десятилетие мы стали третьей по величине технологической экономикой в мире после США и Китая. Но пока не "испекли пирог", – заявил Хант.

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Євген Пилипенко
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Илон Маск искусственный интеллект Джереми Хант Прогресс
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