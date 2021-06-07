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Испания открыла границы для вакцинированных от коронавируса

07.06.2021, 13:07
Испания открыла границы для вакцинированных от коронавируса - Фото
Испания, Барселона (Фото: pixabay.com)

С 7 июня 2021 года, сегодня, Испания открывает границы для путешественников, которые завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает RTVE.

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Решение об открытии границ для вакцинированных от коронавируса было опубликовано в субботу, 5 июня. Оно касается привитых вакцинами, разрешенными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которые произодят Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson&Johnson). Также въезд будет разрешен для вакцинированных препаратами от Sinopharm и Sinovac, поскольку они широко применяются в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

В то же время, въезд в Испанию из Бразилии, Индии и Южной Африки останется закрытым из-за высокой заболеваемости коронавирусом в этих странах.

Курс вакцинации должен быть завершен на менее, чем за 14 дней до въезда в Испанию.

Также Испания будет принимать при въезде не только ПЦР-тесты на COVID-19, но и одобренные в ЕС тесты на антиген.

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Денис Юдин
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испания туризм вакцинация коронавирус COVID-19
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