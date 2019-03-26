Испания заявила о кибератаке со стороны другого государства

Министерство обороны Испании сообщило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть. Об этом пишет El Pais.
Ведомство сообщило, что в первой половине марта выявило возможное вторжение в сеть общего назначения.
Правоохранители уже уведомлены, расследование произошедшего еще не завершено. Ожнако уже сейчас можно сказать, что атака оказалась серьезней, чем выглядела тогда. По имеющимся данным, киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.
Информации, из какой страны атаковали Минобороны Испании, нет.