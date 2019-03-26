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26.03.2019, 11:55

Испания заявила о кибератаке со стороны другого государства

Испания заявила о кибератаке со стороны другого государства - Фото
Фото: Pixabay

Киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности Испании

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Министерство обороны Испании сообщило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть. Об этом пишет El Pais.

Ведомство сообщило, что в первой половине марта выявило возможное вторжение в сеть общего назначения.

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Правоохранители уже уведомлены, расследование произошедшего еще не завершено. Ожнако уже сейчас можно сказать, что атака оказалась серьезней, чем выглядела тогда. По имеющимся данным, киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.

Информации, из какой страны атаковали Минобороны Испании, нет.

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Теги: испания, киберпреступность
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