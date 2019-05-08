Исследование: В каких странах мира больше пьют алкоголя

Коньяк (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

По данным исследования, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года по всему миру возросло на 70%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Причинами этого называются общий прирост населения и выросшее потребление на душу населения.

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Однако прирост сильно разнится в зависимости от региона исследования, уточняет The Lancet. Потребление алкоголя выросло в Индии, Китае и Вьетнаме, в восточноевропейских странах наблюдается его снижение. В Германии в этом вопросе наблюдается стагнация с небольшим уклоном в сторону снижения.

Для исследования были обработаны данные людей возрастом от 15 до 99 лет. На основании этих данных был дан прогноз и на 2030 год. Ученые заявляют, что к 2017 году меньше всего потребляли алкоголь жители ближневосточных стран, а в Центральной и Восточной Европе - больше всего.

Среди отдельных стран "лидером" является Молдавия (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а наименьшее потребление алкоголя в Кувейте (0,005 литра в год).

Исследователи говорят о влиянии на потребление алкоголя таких факторов как религия, политика в области здравоохранения и темпы экономического роста. Последний фактор особенно заметен в таких странах как Индия и Китай, где потребление алкоголя с 1990 по 2017 годы почти удвоилось.

В 1990-м году каждый человек исследуемой возрастной группы выпил по 5,9 литра чистого спирта. К 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра. В Германии в 1990 году в среднем каждый человек выпивал по 16,32 литра. В 2010 году этот показатель уже составлял 12,95 литра, а семь лет спустя был зафиксирован небольшой рост до 13,05 литра. К 2030 году ученые предсказывают снижение этого показателя до 11,63 литра.

"Наше исследование дает полный обзор меняющейся картины глобального потребления алкоголя", - говорит Якоб Мантли из института клинической психололгии и психотерапии при Техническом университете Дрездена.

По его словам, до 1990 года большая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода. Больше всего - в Европе. "Тем не менее, картина значительно изменилась с резким сокращением потребления алкоголя в Восточной Европе и огромным ростом в ряде стран со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам", - добавил Мантли. Специалисты считают, что эта тенденция сохранится предположительно до 2030 года.

В исследовании говорится, что количество сторонников трезвого образа жизни остается одинаковым (1990 год: 46 %, 2017: 43%), равно как и алкоголиков (18,5% и 20% соответственно).

По оценкам исследователей, эти данные вряд ли изменятся, однако количество потребляемого алкоголя вырастет сильнее, чем количество пьющих, что будет иметь соответствующие последствия для здоровья людей.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что безопасной дозы алкоголя – не существует, а если и пить, то следует придерживаться ряда правил.