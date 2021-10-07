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"Исторический прорыв в науке". ВОЗ одобрила первую вакцину против малярии для детей

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 06:45
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Всемирная организация здравоохранения одобрила для применения среди детей первую в мире вакцину против малярии. Об этом сообщают пресс-службы ВОЗ и Организации объединенных наций.

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Отмечается, что вакцину RTS,S/AS01 (Mosquirix) от компании GlaxoSmithKline (GSK) одобрили для применения среди детей в странах Африки к югу от Сахары и в других регионах с умеренным и высоким уровнем передачи малярии. Вакцина должна применяться по схеме из четырех доз среди детей старше пяти месяцев.

Рекомендация основана на результатах пилотной программы в Гане, Кении и Малави, где с 2019 года вакцинировали более 800 000 детей.

В ООН заявляют, что вакцина против малярии показала свою безопасность и эффективность в предотвращении тяжелых форм малярии.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что на разработку вакцины ушло 30 лет – и она изменит курс в истории здравоохранения.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей – это прорыв в науке, детском здравоохранении и борьбе с малярией. Использование этой вакцины в дополнение к существующим средствам профилактики малярии может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", – сказал он.

В ООН пишут, что малярия передается комарами, основными средствами профилактики являются москитные сетки и обработка помещений инсектицидами, однако не все страны могут позволить себе эти дорогостоящие методы. 

Гебрейесус подчеркнул, что вакцина – это подарок для всего человечества, но для стран Африки она имеет особое значение, ведь именно в них происходит наибольшее число заражений.

Марк Сировой
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вакцина GSK ВОЗ малярия Тедрос Гебрейесус RTS,S/AS01 Mosquirix
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