Истребитель ВВС потерял в воздухе баки с горючим: что известно

Вчера, 19 сентября, истребитель немецких ВВС потерял во время полета баки с горючим. Об инциденте сообщает Люфтваффе в Twitter.
Как выяснилось, боевой реактивный самолет вместе с еще одним возвращался с тренировочного полета.
"Реактивный самолет Tornado TLG51 потерял два дополнительных бака после обеда во время полете на высоте около шести километров", - отмечается в сообщении.
В результате инцидента пострадавших нет.
По данным представителей ВВС, оба бака, были на тот момент пустыми. Один из них уже нашли на поле вблизи Пансдорфа, земля Шлезвиг-Гольштейн.
По состоянию на вечер 19 сентября, поиском второго занимались специалисты.
Причину инцидента пока не озвучивали.