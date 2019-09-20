Истребитель ВВС потерял в воздухе баки с горючим: что известно

Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

Вчера, 19 сентября, истребитель немецких ВВС потерял во время полета баки с горючим. Об инциденте сообщает Люфтваффе в Twitter.

Как выяснилось, боевой реактивный самолет вместе с еще одним возвращался с тренировочного полета.

"Реактивный самолет Tornado TLG51 потерял два дополнительных бака после обеда во время полете на высоте около шести километров", - отмечается в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет.

По данным представителей ВВС, оба бака, были на тот момент пустыми. Один из них уже нашли на поле вблизи Пансдорфа, земля Шлезвиг-Гольштейн.

По состоянию на вечер 19 сентября, поиском второго занимались специалисты.

Причину инцидента пока не озвучивали.