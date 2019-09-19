Во Франции разбился истребитель бельгийских ВВС: видео

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

На западе Франции разбился бельгийский истребитель F-16. Один из двух пилотов самолета после экстренного катапультирования запутался в проводах электросети. Об этом сообщает BBC.

Оба пилота получили травмы после катапультирования из самолета вблизи Лориента, сообщили в бельгийских ВВС.

Французская служба по чрезвычайным ситуациям освободила одного из пилотов из проводов линии электросети после двухчасовой спасательной операции.

Бельгийские СМИ сообщают, что самолет совершал практический полет с Флоренна в бельгийской провинции Намюр к французской авиабазы ​​в Лан-Бишо, примерно в 30 км от места катастрофы.

Упавшие обломки самолета повредили крышу одного из домов и вызвали пожар в лесу, в результате которого загорелась туристическая палатка.

На борту истребителя не было оружия. Один из пилотов сказал, что во время полета возникли проблемы с двигателем.

3 сентября в Ставропольском крае РФ потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли , их тела нашли на следующий день.

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