В Испании разбился военный самолет: видео, фото

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Самолет упал в море недалеко от Ла-Манги

Сегодня утром испанский военный самолет упал в море вблизи юго-восточного побережья, пилот погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-воздушные силы Испании.

Представитель ВВС заявил, что самолет C-101, использовавшийся для тренировок, упал недалеко от Ла-Манги.

Он сказал, что причина авиакатастрофы пока неизвестна. Погибший пилот был инструктором, он находился один в самолете.

По словам местных властей, три пляжа в этом районе были закрыты после того, как на них вынесло обломки самолета.

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Теги: испания, авиакатастрофа
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