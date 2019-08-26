В Испании разбился военный самолет: видео, фото

Сегодня утром испанский военный самолет упал в море вблизи юго-восточного побережья, пилот погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-воздушные силы Испании.
Представитель ВВС заявил, что самолет C-101, использовавшийся для тренировок, упал недалеко от Ла-Манги.
Он сказал, что причина авиакатастрофы пока неизвестна. Погибший пилот был инструктором, он находился один в самолете.
По словам местных властей, три пляжа в этом районе были закрыты после того, как на них вынесло обломки самолета.
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