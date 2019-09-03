В России разбился штурмовик Су-25УБ

Су-25 (скриншот с видео)

В Ставропольском крае РФ потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По их данным, самолет потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Полет выполнялся без боекомплекта.

В российском министерстве говорят, что борт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Ведутся поиски двух летчиков.

Источники агентства в силовых структурах сообщили, что пилоты катапультировались.

Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в Улан-Удэ с 1986 года. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.