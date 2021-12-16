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Истребители F-15 США прилетели на базу НАТО в Румынию – усилят патрули над Черным морем

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 20:54
Истребители F-15 США прилетели на базу НАТО в Румынию – усилят патрули над Черным морем - Фото
Фото: Allied Air Command

Сегодня, 16 декабря, в Румынию прибыли истребители США для усиления воздушного присутствия НАТО в Черноморском регионе. Об этом сообщает воздушное командование НАТО.

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Американские F-15 приземлились в городе Кымпия-Турзи на авиабазе Михаила Когэлничану.

Как отмечается, с 18 по 22 декабря истребители ВВС Румынии, Италии и США будут вместе патрулировать воздушное пространство союзников над Черным морем.

Это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе, укрепление многонациональных отношений и улучшение оперативной совместимости между союзниками.

"Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО имеет жизненно важное значение для нашей боеготовности и демонстрирует маневренность сил", – сказал замначальника штаба командования авиации союзников, бригадный генерал Джоэл Кэри.

Сейчас усиленную охрану воздушного пространства над Черным морем обеспечивают итальянские истребители Eurofighter, они будут работать из Румынии в течение следующих трех месяцев.

  • 16 декабря Россия провела в Черном море учения по уничтожению морских целей с участием истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М.
  • Президент Владимир Зеленский заявил в штаб-квартире НАТО, что Украина предлагает партнерам в Черноморском регионе увеличить количество военных учений.
Наталия Медведева
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ВВС США нато Румыния черное море
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