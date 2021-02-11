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Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Черным морем

11.02.2021, 16:51
Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Черным морем - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

10 февраля истребители НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили несколько российских военных самолетов – те летели над Черным морем. Об этом сообщалось на сайте Объединенного командования воздушных сил НАТО.

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"Российские самолеты не передавали код транспондера, указывающий на месторасположение и высоту, не передавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это могло создать опасность для гражданского воздушного движения", – говорилось в сообщении.

В частности, в небе были замечены дальние бомбардировщики Ту-22, а также истребители сопровождения.

После обнаружения  самолет МиГ-21 румынских ВВС поднялся на перехват группы, истребители Болгарии МиГ-29 остались стоять наготове. После того, как военные боевые самолеты РФ покинули территорию, воздушные судна НАТО вернулись на базу.

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Дарья Мостовая
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