Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Черным морем

10 февраля истребители НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили несколько российских военных самолетов – те летели над Черным морем. Об этом сообщалось на сайте Объединенного командования воздушных сил НАТО.

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"Российские самолеты не передавали код транспондера, указывающий на месторасположение и высоту, не передавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это могло создать опасность для гражданского воздушного движения", – говорилось в сообщении.

В частности, в небе были замечены дальние бомбардировщики Ту-22, а также истребители сопровождения.

После обнаружения самолет МиГ-21 румынских ВВС поднялся на перехват группы, истребители Болгарии МиГ-29 остались стоять наготове. После того, как военные боевые самолеты РФ покинули территорию, воздушные судна НАТО вернулись на базу.

В сентябре 2020 года в НАТО заявили, что истребитель ВВС России нарушил воздушную границу Альянса – в РФ отрицают.

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Дарья Мостовая

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