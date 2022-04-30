UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истребители НАТО поднимались в небо над Черным и Балтийским морем из-за самолетов РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 08:10
Истребители НАТО поднимались в небо над Черным и Балтийским морем из-за самолетов РФ: фото - Фото
Французский истребитель Mirage 2000 (фото - Воздушное командование НАТО)

За последние четыре дня истребители стран НАТО, размещенные у Черного и Балтийского морей, несколько раз поднимались в небо для отслеживания и перехватов российских самолетов. Этот обычный ответ демонстрирует готовность, бдительность и оперативность НАТО, сообщает Воздушное командование Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что радары НАТО отследили несколько неопознанных самолетов над Балтийским и Черным морями с 26 апреля. В ответ центры управления воздушными операциями Альянса в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители для перехвата и идентификации приближающихся самолетов.

В регион Балтийского моря вылетали истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании. В Черноморском регионе поднимались румынские и британские самолеты.

Отмечается, что российские самолеты часто не передают код транспондера с указанием положения и высоты, не подают план полета или не связываются с диспетчерами – это представляет потенциальную опасность для гражданских лайнеров.

Читайте также: Арестович: Война расползается. НАТО уже не боится прямого столкновения с Россией

Истребители НАТО поднимались в небо над Черным и Балтийским морем из-за самолетов РФ: фото

Перехваченные российские самолеты не заходили в воздушное пространство НАТО, перехваты проводились безопасным и обычным образом. Истребители Альянса дежурят круглосуточно и готовы подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи авиапространства союзников.

"Союзники, дислоцированные с севера на юг Европы, сохраняют единство в поддержке миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Быстрое реагирование двух центров управления воздушными операциями НАТО демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", – сказал генерал-майор Йорг Леберт, начальник штаба авиационного командования Альянса.

Читайте также: Глава МИД Латвии о расширении НАТО: Где Альянс – там мир, где Россия – война

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато самолеты черное море перехват балтийское море истребители армия рф вкс рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 