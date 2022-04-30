Истребители НАТО поднимались в небо над Черным и Балтийским морем из-за самолетов РФ: фото

За последние четыре дня истребители стран НАТО, размещенные у Черного и Балтийского морей, несколько раз поднимались в небо для отслеживания и перехватов российских самолетов. Этот обычный ответ демонстрирует готовность, бдительность и оперативность НАТО, сообщает Воздушное командование Альянса.

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Отмечается, что радары НАТО отследили несколько неопознанных самолетов над Балтийским и Черным морями с 26 апреля. В ответ центры управления воздушными операциями Альянса в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители для перехвата и идентификации приближающихся самолетов.

В регион Балтийского моря вылетали истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании. В Черноморском регионе поднимались румынские и британские самолеты.

Отмечается, что российские самолеты часто не передают код транспондера с указанием положения и высоты, не подают план полета или не связываются с диспетчерами – это представляет потенциальную опасность для гражданских лайнеров.

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Перехваченные российские самолеты не заходили в воздушное пространство НАТО, перехваты проводились безопасным и обычным образом. Истребители Альянса дежурят круглосуточно и готовы подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи авиапространства союзников.

"Союзники, дислоцированные с севера на юг Европы, сохраняют единство в поддержке миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства. Быстрое реагирование двух центров управления воздушными операциями НАТО демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", – сказал генерал-майор Йорг Леберт, начальник штаба авиационного командования Альянса.

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Марк Сировой

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