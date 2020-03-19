Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Италия обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

Италия обошла Китай по количеству смертей от коронавируса - Фото
Фото: EPA
19.03.2020, 19:53

В Италии уже 3405 умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня общее количество инфицированных в стране выросло до 41 035 человек. За сутки выявлено 5 322 новых случая. Число смертей в Италии достигло 3 405.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время число смертей в Китае составляет 3242.

Ранее сообщалось, что в маленьком городе на севере Италии сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом: тест на коронавирус сдали все жители города

Читайте также: Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире: в одном месте и в удобном виде

LIGA.net ведет хронику коронавируса - Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
италия коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 