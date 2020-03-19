Италия обошла Китай по количеству смертей от коронавируса

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Италия обошла Китай по количеству смертей, связанных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на итальянское агентство гражданской защиты.

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Сегодня общее количество инфицированных в стране выросло до 41 035 человек. За сутки выявлено 5 322 новых случая. Число смертей в Италии достигло 3 405.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время число смертей в Китае составляет 3242.

Ранее сообщалось, что в маленьком городе на севере Италии сумели остановить появление новых случаев заражения коронавирусом: тест на коронавирус сдали все жители города.

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